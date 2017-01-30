Біля Авдіївки продовжуються обстріли, бойовики використовують заборонене озброєння
Обстріли ведуться по всій лінії від ДАП до Ясинуватської розв'язки, - повідомила прес-офіцер бригади, яка перебуває на позиціях Олена Мокринчук, інформує "Українська Правда".
Згідно з повідомленням користувача ФБ з псевдонімом Станіслав Васін, який перебуває у Донецьку, зранку важка артилерія накриває позиції наших бійців з Донецька.
Отримавши підтримку від інших підрозділів бригади, в Авдіївці військовослужбовці мужньо тримаються на своїх позиціях, включаючи захоплені у ворога внаслідок рішучої контратаки.
"Ми готові до будь-яких несподіванок як з боку ворога, так і в плані наших перспектив", - кажуть бійці.
Також у повідомленні підсумували інформацію про події неділі.
29 січня південніше Авдіївки силами ЗСУ було відбито спробу противника прорвати оборону сил АТО.
О 4.30 ранку ворог почав масовані обстріли з мінометів 120, 82 калібрів, ствольної артилерії та стрілецької зброї в районі Авдіївки. Мешканці південної частини міста мали змогу протягом трьох годин спостерігати в нічному небі та фіксувати на фото й відео з боку окупованого Донецька в бік авдіївської промзони численні трасери, освітлювальні міни та інше.
Після артпідготовки, о 6.30 окупанти зробили спробу штурмувати наші позиції, - та, зазнавши втрат, змушені були відступити в свій тил.
"Переслідуючи ворога, наші бійці захопили його позиції, закріпившись там і поліпшивши своє тактичне положення. За нашими спостереженнями та оприлюдненими противником даними, в результаті бою було вбито 9 окупантів, одного взято в полон, 24-300 (з них 7 тяжких). Знищено також ініціатора атаки Грека А.В., "комбата" так званого батальона "Восток" (1 батальон 11 полку окупаційних військ РФ)", - зазначили в повідомленні.
Водночас у групах колабораціоністів вказують на 10 загиблих бойовиків.
Протягом дня ворог вів інтенсивні та щільні обстріли з мінометів та артилерії по Авдіївці, Опитному та Кам’янці, з танка - по Пісках; але це не допомогло йому повернути втрачене.
О 13.45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів, бойовики здійснили чергову спробу вибити бійців з позицій в районі Авдіївки, але вкотре змушені були відступити, продовжуючи обстріли.
Маючи намір будь-що відновити втрачене, з метою психологічного тиску противник близько 16.00 відкрив хаотичну стрільбу по житловим кварталам міста. Зафіксовано два влучання з артилерії поруч з авдіївською лікарнею, кілька влучань поблизу Храму св. Марії Магдалини, більше трьох влучань в дев'ятиповерхівку, в якій базуються військові медики та волонтери, та інші.
Артилерійські обстріли міста та позицій ЗСУ продовжувалися весь вечір і ніч.
Нагадаємо, аа минулу добу в зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 56 раз по всій лінії зіткнення. В результаті 5 українських військових загинули, 9 поранені, 4 травмовані.
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