CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу узбережжя Кот-д'Івуара, незабаром після вильоту з міжнародного аеропорту міста Абіджан, у море впав вантажний літак.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Кот-д'Івуара розбився вантажний літак: щонайменше четверо загиблих
Звіти свідчать, що це був український або російський літак "Антонов"
Фото: reuters
В результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 4 людей, повідомляє BBC.
Вантажний літак, що перевозив вантаж для французької армії, впав через зливу, а уламки було віднесено назад до берега біля Порт-Буа.
Звіти свідчать, що це був український або російський літак "Антонов".
За іншими повідомленнями, декілька членів екіпажу вижили.
Всі фото: Reuters
Нагадаємо, що в Іспанії поблизу бази Альбасете розбився винищувач Eurofighter, який повертався з параду з нагоди Національного свята Іспанії.
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14 10 2017 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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