Біля берегів Кот-д'Івуара розбився вантажний літак: щонайменше четверо загиблих

Звіти свідчать, що це був український або російський літак "Антонов"

Поблизу узбережжя Кот-д'Івуара, незабаром після вильоту з міжнародного аеропорту міста Абіджан, у море впав вантажний літак.

В результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 4 людей, повідомляє BBC.

Вантажний літак, що перевозив вантаж для французької армії, впав через зливу, а уламки було віднесено назад до берега біля Порт-Буа.

Звіти свідчать, що це був український або російський літак "Антонов".

За іншими повідомленнями, декілька членів екіпажу вижили.



Всі фото: Reuters

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