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Біля берегів Кот-д'Івуара розбився вантажний літак: щонайменше четверо загиблих

Звіти свідчать, що це був український або російський літак "Антонов"
Поблизу узбережжя Кот-д'Івуара, незабаром після вильоту з міжнародного аеропорту міста Абіджан, у море впав вантажний літак.
Біля берегів Кот-д Фото: reuters

В результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 4 людей, повідомляє BBC.

Вантажний літак, що перевозив вантаж для французької армії, впав через зливу, а уламки було віднесено назад до берега біля Порт-Буа.

Звіти свідчать, що це був український або російський літак "Антонов".

За іншими повідомленнями, декілька членів екіпажу вижили.


Всі фото: Reuters

Нагадаємо, що в Іспанії поблизу бази Альбасете розбився винищувач Eurofighter, який повертався з параду з нагоди Національного свята Іспанії.

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14 10 2017 14:34
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