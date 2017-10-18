Біля берегів Шотландії збудували першу вітрову електростанцію на плаву

Про це йдеться у повідомленні норвезької компанії Statoil, яка реалізувала проект з енергетичною компанією з Абу-Дабі.

Вітрові ферми потужністю 30 МВт розташовані за 25 кілометрів від узбережжя області Абердіншир.

Наземні станції розташовані у шотландському портовому місті Пітерхед, а операційний центр – в англійському місті Грейт-Ярмут.

До проекту Hywind також входить літієва батарея потужністю 1 МВт, відома під назвою Batwind, для подолання проблеми багатьох проектів з екологічно чистої енергетики - зберігання енергії, виробленої в умовах низького попиту.

Станція забезпечуватиме електроенергією приблизно 20 тисяч домогосподарств у Шотландії.

Повітряні ферми можуть встановлюватися у морі на глибині до 800 метрів, і таким чином в перспективі можна використовувати енергію вітру, який не досягає узбережжя.