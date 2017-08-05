CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України затримала на адміністративному кордоні з Кримом військового, який 2014 року зрадив присягу і перейшов на бік Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Криму затримали військового, який вчинив держзраду у 2014 році
Кримчанин перебував у розшуку за статтею 408 Кримінального кодексу - дезертирство
Фото: 112.ua
Кримчанин перебував у розшуку за статтею 408 Кримінального кодексу - дезертирство.
Стверджують, що він потрапив на материкову частину України нелегально, щоб з'їздити до родичів, а повертався через пункт пропуску "Чонгар". Там його затримали і передали військовій прокуратурі. Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки.
Нагадаємо, представники СБУ та прокуратури 27 березня провели обшук в офісному приміщені колишнього депутата Севастопольської міської ради. Вказаний депутат був засновником та співзасновником низки підприємств Києва. У відомстві пояснили, що чоловіка підозрюють у кримінальному провадженні за фактом державної зради.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 05 2017 12:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків