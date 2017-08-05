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Біля Криму затримали військового, який вчинив держзраду у 2014 році

Кримчанин перебував у розшуку за статтею 408 Кримінального кодексу - дезертирство
Служба безпеки України затримала на адміністративному кордоні з Кримом військового, який 2014 року зрадив присягу і перейшов на бік Росії.
Біля Криму затримали військового, який вчинив держзраду у 2014 році Фото: 112.ua

Кримчанин перебував у розшуку за статтею 408 Кримінального кодексу - дезертирство.

Стверджують, що він потрапив на материкову частину України нелегально, щоб з'їздити до родичів, а повертався через пункт пропуску "Чонгар". Там його затримали і передали військовій прокуратурі. Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки.

Нагадаємо, представники СБУ та прокуратури 27 березня провели обшук в офісному приміщені колишнього депутата Севастопольської міської ради. Вказаний депутат був засновником та співзасновником низки підприємств Києва. У відомстві пояснили, що чоловіка підозрюють у кримінальному провадженні за фактом державної зради. 

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08 05 2017 12:25
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