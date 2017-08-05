Біля Криму затримали військового, який вчинив держзраду у 2014 році Кримчанин перебував у розшуку за статтею 408 Кримінального кодексу - дезертирство

Служба безпеки України затримала на адміністративному кордоні з Кримом військового, який 2014 року зрадив присягу і перейшов на бік Росії.

Фото: 112.ua

Кримчанин перебував у розшуку за статтею 408 Кримінального кодексу - дезертирство. Стверджують, що він потрапив на материкову частину України нелегально, щоб з'їздити до родичів, а повертався через пункт пропуску "Чонгар". Там його затримали і передали військовій прокуратурі. Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки. Нагадаємо, представники СБУ та прокуратури 27 березня провели обшук в офісному приміщені колишнього депутата Севастопольської міської ради. Вказаний депутат був засновником та співзасновником низки підприємств Києва. У відомстві пояснили, що чоловіка підозрюють у кримінальному провадженні за фактом державної зради.

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