Біля Мар'їнки під час вогню у відповідь розірвалося знаряддя сил АТО: двоє бійців загинули

Біля Мар'їнки під час вогню у відповідь по позиціях бойовиків розірвалося знаряддя сил АТО. В результаті двоє бійців загинули, п'ятеро - поранені.

Про це сказано в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Близько 4 ранку незаконні збройні формування почали обстріл українських укріплень неподалік Мар'їнки. У відповідь сили АТО накрили противника щільним вогнем. У ході цього протистояння одне з українських озброєнь вийшло з ладу і розірвалося. В результаті 2 українських військових загинули, 5 дістали поранення. За даним фактом працюють органи правопорядку.

Також БМП бойовиків працювала по наших опорних пунктах на підступах до Чермалика на приморському напрямку.

На луганському напрямку бойовики били з мінометів калібру 82 міліметри по позиціях сил АТО неподалік Троїцького. А в районі Новозванівки бойовики використовували гранатомети і великокаліберні кулемети.

Відзначено також, що в разі активізації агресії бойовиків з систематичним застосуванням важкого озброєння, що призводить до втрат серед українських бійців, керівництво АТО залишає за собою право на підведення до лінії розмежування і застосування нашої важкої техніки та артилерії. "При необхідності Збройні сили України готові не тільки зберегти визначену мирними угодами лінію розмежування, але і змусити ворога дотримуватися виконання першого і другого пункту мінських угод", - сказано в повідомленні прес-центру АТО.

Всього з початку АТО на Донбасі в боях загинуло 2307 українських військовослужбовців. Такі дані Генштабу станом на 27 липня 2017 року. Ще 8 тис. 185 бійців дістали поранення.