Біля Мар'їнки під час вогню у відповідь розірвалося знаряддя сил АТО: двоє бійців загинули
Про це сказано в повідомленні прес-центру штабу АТО.
Близько 4 ранку незаконні збройні формування почали обстріл українських укріплень неподалік Мар'їнки. У відповідь сили АТО накрили противника щільним вогнем. У ході цього протистояння одне з українських озброєнь вийшло з ладу і розірвалося. В результаті 2 українських військових загинули, 5 дістали поранення. За даним фактом працюють органи правопорядку.
Також БМП бойовиків працювала по наших опорних пунктах на підступах до Чермалика на приморському напрямку.
На луганському напрямку бойовики били з мінометів калібру 82 міліметри по позиціях сил АТО неподалік Троїцького. А в районі Новозванівки бойовики використовували гранатомети і великокаліберні кулемети.
Відзначено також, що в разі активізації агресії бойовиків з систематичним застосуванням важкого озброєння, що призводить до втрат серед українських бійців, керівництво АТО залишає за собою право на підведення до лінії розмежування і застосування нашої важкої техніки та артилерії. "При необхідності Збройні сили України готові не тільки зберегти визначену мирними угодами лінію розмежування, але і змусити ворога дотримуватися виконання першого і другого пункту мінських угод", - сказано в повідомленні прес-центру АТО.
Всього з початку АТО на Донбасі в боях загинуло 2307 українських військовослужбовців. Такі дані Генштабу станом на 27 липня 2017 року. Ще 8 тис. 185 бійців дістали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа