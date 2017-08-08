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З початку АТО внаслідок бойових дій загинули понад 2 тис українських військовиків, - Муженко

Небойові втрати становлять 871 осіб
Голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що від початку збройного конфлікту на Донбасі загинули 2307 українських військовослужбовців.
З початку АТО внаслідок бойових дій загинули понад 2 тис українських військовиків, - Муженко Віктор Муженко. Фото: ak-inzt.net

За словами Муженка, крім 2,3 тис загиблих українських військових станом на 27 липня ще 8185 дістали поранення. Він зазначив, що ця цифра не враховує небойові втрати.

Загалом за три роки антитерористичної операції небойові втрати становлять 871 осіб, інформує Liga.net.

"Війна завжди знищує людей. Така її природа. У нас за три роки війни 2307 безповоротних втрат і 8185 поранених (станом на 27 липня, - ред). Це суто бойові втрати. Небойові - 871 осіб. До небойових втрат відносять смерті військовослужбовців від хвороб, загибель від порушення заходів безпеки, наприклад, поводження зі зброєю, загибель у ДТП, самогубства", - заявив він.

Муженко додав, що порівняно з 2015-2016 роками загиблих військовослужбовців не на фронті суттєво поменшало.

Нагадаємо, що за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили режим перемир’я. Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення.

 
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08 08 2017 15:17
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