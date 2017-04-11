Біля нічного клубу у Львові нікого не затримали, – військкомат

Адміністрація клубу Paradox повідомила, що під час закритої вечірки до них намагалися зайти військові та поліцейські

У військовому комісаріаті та патрульній поліції Львівщини підтвердили проведення заходів поблизу нічного клубу Paradox, що у Львові, однак відповісти, чого саме вони стосувались і яким був їхній результат, відмовились.

"Зараз ми не можемо розповісти, ми то все нормально, під час брифінгу розповімо. Ніяких затримань не було, я запевняю, і всі перебувають вдома або далі продовжують гуляти", – сказав офіцер групи з роботи із громадськістю Львівського обласного військкомату Роман Поронюк, іфнормує "Радіо Свобода".

Тим часом, у прес-службі патрульної поліції Льовова повідомили, що їхні патрульні були присутні під час подій біля "Парадоксу", і їх викликали туди представники військкомату і військової прокуратури для охорони громадського порядку, але ніяких інцидентів чи конфліктів не відбувалось.

На інцидент також відреагувала адміністрація клубу Paradox, який розташований у провулку Крива Липа. Там зазначили, що під час закритої вечірки до них намагалися зайти військові та поліцейські, однак охорона закладу не пустила їх всередину.

"Вчора у нашому Paradox Party-Bar проводилась закрита вечірка наших київських друзів ( DJ Natasha Rostova), під час якої до нас намагалися зайти військові та поліцейські, за їх словами, для перевірки документів. На наші вимоги пред'явити документи, що є підставою для проведення відповідних дій, ми не отримали. Відповідно наша охорона не дозволила їм здійснити дані дії. Ніякі студенти до нас не забігали і в нас не переховувались", – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці закладу у Facebook.

Нагадаємо, що вночі з п'ятниці на суботу військові з поліцією влаштували облаву на призовників у Львові.