Біля нічного клубу у Львові нікого не затримали, – військкомат
"Зараз ми не можемо розповісти, ми то все нормально, під час брифінгу розповімо. Ніяких затримань не було, я запевняю, і всі перебувають вдома або далі продовжують гуляти", – сказав офіцер групи з роботи із громадськістю Львівського обласного військкомату Роман Поронюк, іфнормує "Радіо Свобода".
Тим часом, у прес-службі патрульної поліції Льовова повідомили, що їхні патрульні були присутні під час подій біля "Парадоксу", і їх викликали туди представники військкомату і військової прокуратури для охорони громадського порядку, але ніяких інцидентів чи конфліктів не відбувалось.
На інцидент також відреагувала адміністрація клубу Paradox, який розташований у провулку Крива Липа. Там зазначили, що під час закритої вечірки до них намагалися зайти військові та поліцейські, однак охорона закладу не пустила їх всередину.
"Вчора у нашому Paradox Party-Bar проводилась закрита вечірка наших київських друзів ( DJ Natasha Rostova), під час якої до нас намагалися зайти військові та поліцейські, за їх словами, для перевірки документів. На наші вимоги пред'явити документи, що є підставою для проведення відповідних дій, ми не отримали. Відповідно наша охорона не дозволила їм здійснити дані дії. Ніякі студенти до нас не забігали і в нас не переховувались", – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці закладу у Facebook.
Нагадаємо, що вночі з п'ятниці на суботу військові з поліцією влаштували облаву на призовників у Львові.
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