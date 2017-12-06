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Біля узбережжя Туреччини стався сильний землетрус

Даних про жертв і постраждалих наразі не надходило
Сильний землетрус стався в Егейському морі неподалік від західного узбережжя Туреччини і грецького острова Лесбос.
Біля узбережжя Туреччини стався сильний землетрус Фото: emsc-csem.org

Струс ґрунту відчули також жителі Стамбула і Афін. За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 6,3 був за 5 кілометрів на південь від грецького міста Пломарі, розташованого на південному краю Лесбосу, повідомляє ВВС.

Як повідомив мер Пломарі, в центрі міста були пошкоджені деякі будівлі. Даних про жертв і постраждалих наразі не надходило.

Греція і Туреччина розташовані на лініях геологічних розломів, і землетруси в цих місцях не рідкість. За попередніми даними, в двох містах на грецькому острові Лесбос були відзначені пошкодження в районах старої забудови. Деілька місцевих жителів поскаржилися на невеликі травми.

За останні десятиліття в Греції і Туреччині були відзначені десятки підземних поштовхів. В результаті руйнівного землетрусу магнітудою 6,0 в Туреччині в березні 2010 року загинула щонайменше 51 людина.

У 1999 році землетрус магнітудою 7,6 спустошив турецьке місто Ізміт. Загинули понад 17 тисяч осіб, понад півмільйона залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, що ввечері 27 травня на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,0.

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12 06 2017 21:18
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