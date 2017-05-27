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У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,0

Осередок залягав на глибині 13 км
Увечері 27 травня на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,0.
У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,0 Фото: emsc-csem.org

Про це повідомляє сейсмологычний портал emsc-csem, пише "Укрінформ".

Осередок залягав на глибині 13 км.

Про потерпілих або заподіяні збитки не повідомляється.

Найбільш руйнівним за останні роки у Туреччині був землетрус у Ізміті (магнітуда 7,6) в 1999 році, коли загинуло понад 17 тис. людей. Того ж року землетрус у Дюздже (магнітуда 7,2) забрав життя майже 900 осіб.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 4,3 стався на півдні Одеської області.

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27 05 2017 21:56
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