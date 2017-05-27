CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері 27 травня на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,0.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,0
Осередок залягав на глибині 13 км
Фото: emsc-csem.org
Про це повідомляє сейсмологычний портал emsc-csem, пише "Укрінформ".
Осередок залягав на глибині 13 км.
Про потерпілих або заподіяні збитки не повідомляється.
Найбільш руйнівним за останні роки у Туреччині був землетрус у Ізміті (магнітуда 7,6) в 1999 році, коли загинуло понад 17 тис. людей. Того ж року землетрус у Дюздже (магнітуда 7,2) забрав життя майже 900 осіб.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 4,3 стався на півдні Одеської області.
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27 05 2017 21:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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