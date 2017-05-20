Землетрус магнітудою 4,3 стався на півдні Одеської області Епіцентр знаходився біля румунського міста Нережу

Поштовхи землетрусу, який прийшов до України з Румунії, відчули в Ізмаїлі та в усіх містах Придунайського регіону.

Фото: trassae95.com

Про це повідомляє "Траса Е-95" Землетрус дійшов до Одеської області 19 травня о 23:02. Епіцентр знаходився в 5 км від румунського міста Нережу на глибині 117 км. Це вже другий за місяць землетрус, магнітуда якого перевищує 4, зауважує видання. Перший було зафіксовано 3 травня о 9 ранку. Його магнітуда була 4,4. Нагадаємо, 28 грудня 2016 року, о 01:20, у Румунії в районі гір Вранча зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 95 км, які відчули жителі України. Науковий директор румунського національного Інституту фізики Землі Мірча Реддуля не виключає потужного землетрусу у сейсмоактивному регіоні Вранча.

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