Відгомін румунського землетрусу докотився до п'яти міст України, - ВІДЕО

Уночі на території деяких областей України були зафіксовані незначні підземні поштовхи

28 грудня, о 01:20, у Румунії в районі гір Вранча зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 95 км. Повторних поштовхів не зафіксовано.

Поштовхи відчувалися на території України - у південних районах Одеської області (містах Ізмаїл, Рені, Болград, а також в Одесі), у Чернівцях (по затухаючій), за попередньою інформацією, від 2 до 3 балів (за шкалою Ріхтера), без негативних наслідків, - повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією чергового Державного космічного агентства України, місцевість гір Вранча є характерною для таких явищ.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 28 грудня, у Румунії стався землетрус, який відчули жителі України.