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Відгомін румунського землетрусу докотився до п'яти міст України, - ВІДЕО

Уночі на території деяких областей України були зафіксовані незначні підземні поштовхи
28 грудня, о 01:20, у Румунії в районі гір Вранча зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 95 км. Повторних поштовхів не зафіксовано.
Відгомін румунського землетрусу докотився до п Фото:dumskaya.net

Поштовхи відчувалися на території України - у південних районах Одеської області (містах Ізмаїл, Рені, Болград, а також в Одесі), у Чернівцях (по затухаючій), за попередньою інформацією, від 2 до 3 балів (за шкалою Ріхтера), без негативних наслідків, - повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією чергового Державного космічного агентства України, місцевість гір Вранча є характерною для таких явищ.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 28 грудня, у Румунії стався землетрус, який відчули жителі України.

 
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28 12 2016 10:35
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