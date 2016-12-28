CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ28 грудня, о 01:20, у Румунії в районі гір Вранча зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 95 км. Повторних поштовхів не зафіксовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відгомін румунського землетрусу докотився до п'яти міст України, - ВІДЕО
Уночі на території деяких областей України були зафіксовані незначні підземні поштовхи
Фото:dumskaya.net
Поштовхи відчувалися на території України - у південних районах Одеської області (містах Ізмаїл, Рені, Болград, а також в Одесі), у Чернівцях (по затухаючій), за попередньою інформацією, від 2 до 3 балів (за шкалою Ріхтера), без негативних наслідків, - повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За інформацією чергового Державного космічного агентства України, місцевість гір Вранча є характерною для таких явищ.
Нагадаємо, у ніч проти середи, 28 грудня, у Румунії стався землетрус, який відчули жителі України.
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