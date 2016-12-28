Сильний землетрус з епіцентром в Румунії відчули мешканці України

У ніч проти середи, 28 грудня, у Румунії стався землетрус, який відчули жителі України.

Епіцентр землетрусу розташований у районі Вранча, сила поштовхів склала 5,6 балів за шкалою Ріхтера.

Наслідки підземних поштовхів відчули жителі Одеси, Кривого Рогу, Києва та інших міст. Своїми враженнями вони діляться у соціальних мережах.

Нагадаємо, в ніч з п'ятниці на суботу, 24 вересня, близько 2:13 жителі України відчули підземні поштовхи. Тоді епіцентр землетрусу розташовувався в Румунії.

Користувачі в соціальних мережах повідомляли, що підземні поштовхи відчувалися в Києві, Дніпрі, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, Кривому Розі, Вінниці та інших містах України.