Наступний землетрус в Румунії може сягнути 7 балів
"Нинішній землетрус - досить нормальне явище для цього регіону. При землетрусах земля зазвичай звільняється від накопиченої енергії. Порівняно із землетрусом 7 балів, при п‘ятибальних підземних коливаннях обсяг енергії, що вивільняється землею, майже в тисячу разів менший. Відбувається накопичення додаткової енергії, яка може спровокувати землетрус 7 балів", - зазначив Редулян.
Про це повідомляє "Укрінформ".
На його думку, навіть при підземних поштовхах 6 і більше балів особливих руйнувань не буде, оскільки у регіоні Вранча епіцентри землетрусів зазвичай знаходяться на великій глибині.
Нагадаємо, що напередодні вночі на території деяких областей України були зафіксовані незначні підземні поштовхи через землетрус в Румунії.
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