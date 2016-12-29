Наступний землетрус в Румунії може сягнути 7 балів

Землетрус - досить нормальне явище для цього регіону.

Науковий директор румунського національного Інституту фізики Землі Мірча Реддуля не виключає потужного землетрусу у сейсмоактивному регіоні Вранча, у тому числі, можливо, силою 7 балів за шкалою Ріхтера

"Нинішній землетрус - досить нормальне явище для цього регіону. При землетрусах земля зазвичай звільняється від накопиченої енергії. Порівняно із землетрусом 7 балів, при п‘ятибальних підземних коливаннях обсяг енергії, що вивільняється землею, майже в тисячу разів менший. Відбувається накопичення додаткової енергії, яка може спровокувати землетрус 7 балів", - зазначив Редулян.

Про це повідомляє "Укрінформ".

На його думку, навіть при підземних поштовхах 6 і більше балів особливих руйнувань не буде, оскільки у регіоні Вранча епіцентри землетрусів зазвичай знаходяться на великій глибині.

Нагадаємо, що напередодні вночі на території деяких областей України були зафіксовані незначні підземні поштовхи через землетрус в Румунії.