Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Наступний землетрус в Румунії може сягнути 7 балів

Землетрус - досить нормальне явище для цього регіону.
Науковий директор румунського національного Інституту фізики Землі Мірча Реддуля не виключає потужного землетрусу у сейсмоактивному регіоні Вранча, у тому числі, можливо, силою 7 балів за шкалою Ріхтера
Наступний землетрус в Румунії може сягнути 7 балів

"Нинішній землетрус - досить нормальне явище для цього регіону. При землетрусах земля зазвичай звільняється від накопиченої енергії. Порівняно із землетрусом 7 балів, при п‘ятибальних підземних коливаннях обсяг енергії, що вивільняється землею, майже в тисячу разів менший. Відбувається накопичення додаткової енергії, яка може спровокувати землетрус 7 балів", - зазначив Редулян.

Про це повідомляє "Укрінформ".

На його думку, навіть при підземних поштовхах 6 і більше балів особливих руйнувань не буде, оскільки у регіоні Вранча епіцентри землетрусів зазвичай знаходяться на великій глибині.

Нагадаємо, що напередодні вночі на території деяких областей України були зафіксовані незначні підземні поштовхи через землетрус в Румунії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2016 06:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.