Білий дім розповів про деталі зустрічі Трампа і Порошенка
"Президент Трамп вітав українські реформи, які сприяли економічному зростанню всередині країни та оборонних можливостей, а також закликав президента Порошенко продовжувати роботу по усуненню корупції та поліпшення бізнес-клімату країни", — йдеться в повідомленні адміністрації президента США.
Також Трамп підтвердив підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності. Крім того, лідери країн обговорили шляхи досягнення перемир'я на сході України.
Як повідомлялося, президент України у рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки провів 21 вересня зустріч з президентом цієї країни Дональдом Трампом.
Переговори, які тривали годину, український лідер назвав продуктивними. Він зазначив, що Україна і США мають спільне бачення співпраці у сфері безпеки, а також те, що співробітництво України з країнами-партнерами у підтримці реформ триватиме. Окремо він підкреслив, що Вашингтон підтримав саме український варіант введення миротворчої місії ООН на Донбас.
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