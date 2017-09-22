Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Білий дім розповів про деталі зустрічі Трампа і Порошенка

Лідери країн обговорили шляхи досягнення перемир'я на сході України
Білий дім розповів про зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Петра Порошенка.
Білий дім розповів про деталі зустрічі Трампа і Порошенка Фото: Twitter Петра Порошенко

"Президент Трамп вітав українські реформи, які сприяли економічному зростанню всередині країни та оборонних можливостей, а також закликав президента Порошенко продовжувати роботу по усуненню корупції та поліпшення бізнес-клімату країни", — йдеться в повідомленні адміністрації президента США.

Також Трамп підтвердив підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності. Крім того, лідери країн обговорили шляхи досягнення перемир'я на сході України.

Як повідомлялося, президент України у рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки провів 21 вересня зустріч з президентом цієї країни Дональдом Трампом.

Переговори, які тривали годину, український лідер назвав продуктивними. Він зазначив, що Україна і США мають спільне бачення співпраці у сфері безпеки, а також те, що співробітництво України з країнами-партнерами у підтримці реформ триватиме. Окремо він підкреслив, що Вашингтон підтримав саме український варіант введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2017 06:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.