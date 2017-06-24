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Білий Дім вважає, що твіт Трампа є відповіддю на запит Сенату

Трамп написав у Twitter, що він не знав, чи велись записи розмов з Комі, але він не робив і не має записів
Білий дім вважає, що твіт президента США Дональда Трампа щодо записів розмов з директором ФБР Джеймсом Комі є офіційною відповіддю на запит комітету з розвідки Палати представників.
Білий Дім вважає, що твіт Трампа є відповіддю на запит Сенату Дональд Трамп. Фото: Reuters

У листі, адресованому членам комітету республіканцю Майку Конауею і демократу Адаму Шиффу, сказано: "У відповідь на запит комітету, ми відсилаємо вас до заяви президента Трампа з цього питання від 22 червня 2017 року", - інформує Reuters.

Як відомо, 9 червня лідери комітету надіслали окремий запит  раднику  Трампа Дону Мак-Гану з проханням надати будь-які записи зустрічей президента з Комі. Записи, в тому числі аудіо, якщо вони існують, мали бути передані до 23 червня.

За день до кінця терміну, 22 червня, Трамп написав у Twitter, що він не знав, чи велись записи розмов з Комі, але він не робив і не має записів.

Конауей заявив, що цей допис Трампа не є достатньою відповіддю, а його колега Адам Шифф зажадав відповіді у письмовій формі.

Таким чином, комітет з розвідки Палати представників вимагає офіційної відповіді від президента США Дональда Трампа на запит щодо записів розмов з директором ФБР Джеймсом Комі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом Комі розповів, що Дональд Трамп просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості.

"Не дивлячись на безліч помилкових заяв і брехні, тотальна і повне відплата ... і ВАУ, Комі сам був джерелом витоків!", - написав саркастичний твіт Трамп після слів Комі про організацію витоків.

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24 06 2017 10:59
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