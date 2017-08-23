ПОЛІТИКА НОВИНИУсім українським військовослужбовцям, які несуть службу в зоні проведення АТО, виплатять премії у розмірі 1000 гривень до Дня Незалежності УкраїниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бійцям сил АТО виписали премії у 1000 гривень до Дня Незалежності
Відомчими нагородами та відзнаками будуть відзначені 1 650 військовослужбовців
Фото galka.if.ua
Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак.
"Щойно підписав наказ про заохочення усього особового складу, який знаходиться на лінії зіткнення, грошовою премією у розмірі 1000 гривень на честь свята", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.
Окрім того, 1 650 бійців сил АТО з нагоди Дня Незалежності будуть відзначені відомчими нагородами та відзнаками.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що на озброєння української армії надійдуть танки "Оплот".
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