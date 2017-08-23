Бійцям сил АТО виписали премії у 1000 гривень до Дня Незалежності

Відомчими нагородами та відзнаками будуть відзначені 1 650 військовослужбовців

Усім українським військовослужбовцям, які несуть службу в зоні проведення АТО, виплатять премії у розмірі 1000 гривень до Дня Незалежності України

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"Щойно підписав наказ про заохочення усього особового складу, який знаходиться на лінії зіткнення, грошовою премією у розмірі 1000 гривень на честь свята", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

Окрім того, 1 650 бійців сил АТО з нагоди Дня Незалежності будуть відзначені відомчими нагородами та відзнаками.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що на озброєння української армії надійдуть танки "Оплот".