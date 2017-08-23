Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бійцям сил АТО виписали премії у 1000 гривень до Дня Незалежності

Відомчими нагородами та відзнаками будуть відзначені 1 650 військовослужбовців
Усім українським військовослужбовцям, які несуть службу в зоні проведення АТО, виплатять премії у розмірі 1000 гривень до Дня Незалежності України
Бійцям сил АТО виписали премії у 1000 гривень до Дня Незалежності Фото galka.if.ua

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"Щойно підписав наказ про заохочення усього особового складу, який знаходиться на лінії зіткнення, грошовою премією у розмірі 1000 гривень на честь свята", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

Окрім того, 1 650 бійців сил АТО з нагоди Дня Незалежності будуть відзначені відомчими нагородами та відзнаками.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що на озброєння української армії надійдуть танки "Оплот".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 08 2017 21:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.