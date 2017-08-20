CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко заявив, що на озброєння української армії надійдуть танки "Оплот".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко пообіцяв українській армії танки "Оплот"
За словами президента, танки надійдуть завдяки змінам, які були внесені до держбюджету
Фото: president.gov.ua
"Також завдяки змінам до Держбюджету на 2017 рік на озброєння в українську армію надійдуть танки "Оплот". Українська армія стає сильнішою з кожним днем!", - повідомив президент, розмістивши відео з модернізованим бойовим танком Т-72А.
Він додав, що бойовий танк Т-72А став ще більш захищеним та ефективним.
"Під час модернізації ДП “Київський бронетанковий завод” максимально врахував досвід українських військових в зоні АТО", - розповів Порошенко.
Нагадаємо, Міністерство оборони України в 2017 році в рамках оборонного замовлення уклало понад 100 контрактів на загальну суму 4,5 млрд гривень.
Зазначимо, що Україна в 2016 році знову увійшла в топ-50 у світі за видатками на оборону.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 08 2017 23:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа