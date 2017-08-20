Порошенко пообіцяв українській армії танки "Оплот"

За словами президента, танки надійдуть завдяки змінам, які були внесені до держбюджету

Президент України Петро Порошенко заявив, що на озброєння української армії надійдуть танки "Оплот".

"Також завдяки змінам до Держбюджету на 2017 рік на озброєння в українську армію надійдуть танки "Оплот". Українська армія стає сильнішою з кожним днем!", - повідомив президент, розмістивши відео з модернізованим бойовим танком Т-72А.

Він додав, що бойовий танк Т-72А став ще більш захищеним та ефективним.

"Під час модернізації ДП “Київський бронетанковий завод” максимально врахував досвід українських військових в зоні АТО", - розповів Порошенко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України в 2017 році в рамках оборонного замовлення уклало понад 100 контрактів на загальну суму 4,5 млрд гривень.