Bloomberg видалив інфографіку з "нічийним" Кримом
В інфографіці до публікації присвяченої виборам в країнах з економікою, що розвивається, Україна була позначена жовтим кольором, а Росія темно-сірим. Півострів Крим був позначений світло-сірим, що не визначає його приналежність до будь-якої з двох країн.
"Журналістика повинна бути коректною", - заявили в посольстві.
"Bloomberg, не грайтеся в російські агресивні ігри і пропаганду! Крим тимчасово перебуває під російською окупацією, але він є і буде невід'ємною частиною території України", - йдеться в повідомленні посольства.
Через кілька годин в публікації з'явилося повідомлення про внесення змін. Інфографіка з "нічийним" Кримом була видалена.
Нагадаємо, The Times опублікувала офіційне вибачення після критики з боку посольства України у Великобританії через публікацію карти, де Крим був позначений як частина Російської Федерації.
Також, у паризькій книгарні у продажу виявили глобуси із некоректним позначенням окупованого Криму.
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