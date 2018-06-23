Bloomberg видалив інфографіку з "нічийним" Кримом

Посольство України в США в своєму Twitter звернулося до агентства Bloomberg з вимогою перефарбувати півострів Крим в колір України на інфографіці

Американське агентство Bloomberg після звернення посольства України в США видалило карту із зображенням України, де Крим позначений як окрема територія, що була опублікована в одній зі статей.

В інфографіці до публікації присвяченої виборам в країнах з економікою, що розвивається, Україна була позначена жовтим кольором, а Росія темно-сірим. Півострів Крим був позначений світло-сірим, що не визначає його приналежність до будь-якої з двох країн.

"Журналістика повинна бути коректною", - заявили в посольстві.

"Bloomberg, не грайтеся в російські агресивні ігри і пропаганду! Крим тимчасово перебуває під російською окупацією, але він є і буде невід'ємною частиною території України", - йдеться в повідомленні посольства.

Через кілька годин в публікації з'явилося повідомлення про внесення змін. Інфографіка з "нічийним" Кримом була видалена.

Нагадаємо, The Times опублікувала офіційне вибачення після критики з боку посольства України у Великобританії через публікацію карти, де Крим був позначений як частина Російської Федерації.

Також, у паризькій книгарні у продажу виявили глобуси із некоректним позначенням окупованого Криму.