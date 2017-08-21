Близько 100 тис "карт поляка" видані громадянам Білорусі
Водночас переїхали з Білорусі до Польщі менше тисячі власників цих карток, заявив в ефірі "Європейського радіо для Білорусі" посол Республіки Польща в Мінську Конрад Павлик, інформує BBC.
"Ми не повинні створювати міфів навколо "карти поляка". Для Польщі "карта поляка"- перш за все моральна компенсація для колишніх громадян Польщі, для тих людей, які відчули себе поляками, у яких в радянські часи було складне життя через те, що вони визнавали себе поляками ", - сказав посол.
"Карту поляка" Республіка Польща видає з 2008 року громадянам всіх 15 пострадянських країн.
При цьому Конституційний суд Білорусі ще в 2011 році заявив, що польський закон "Про карту поляка" суперечить нормам міжнародного права. Білоруський парламент через рік заборонив депутатам користуватися "карткою поляка" і прийняв поправки до закону про держслужбу, заборонивши "карту поляка" і для чиновників.
Нагадаємо, що минулоріч близько 140 тис. осіб отримали карти поляка. Найбільше клопотань про видачу цього документа надійшло від громадян України та Білорусі.
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