Близько 20 тисяч іноземців очікують на Євробаченні в Києві
Про це сказав в ефірі Українського радіо віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, повідомляє "УНН".
"Європейці будуть їхати до нас сміливо і з великим задоволенням. Ми очікуємо до 20 тис. іноземних гостей протягом двох тижнів подій Євробачення", – переконаний віце-прем’єр.
За словами Кириленка, все відбувається планово і, не зважаючи на російські провокації, Україна проведе конкурс на найвищому рівні.
Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прокоментував заборону на участь в "Євробаченні" представниці Росії Юлії Самойлової.
Міністерство закордонних справ оприлюднило презентаційний ролик Києва до Євробачення-2017.
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