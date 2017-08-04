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Близько 20 тисяч іноземців очікують на Євробаченні в Києві

Усе відбувається планово, не зважаючи на російські провокації
На всі події пісенного конкурсу "Євробачення" до України приїде близько 20 тисяч гостей з інших країн.
Близько 20 тисяч іноземців очікують на Євробаченні в Києві Фото: COURTASY IMAGE

Про це сказав в ефірі Українського радіо віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, повідомляє "УНН".

"Європейці будуть їхати до нас сміливо і з великим задоволенням. Ми очікуємо до 20 тис. іноземних гостей протягом двох тижнів подій Євробачення", – переконаний віце-прем’єр.

За словами Кириленка, все відбувається планово і, не зважаючи на російські провокації, Україна проведе конкурс на найвищому рівні.

Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прокоментував заборону на участь в "Євробаченні" представниці Росії Юлії Самойлової.

Міністерство закордонних справ оприлюднило презентаційний ролик Києва до Євробачення-2017.

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08 04 2017 19:40
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