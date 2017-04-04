Росії потрібна не участь в "Євробаченні", а провокація, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко прокоментував заборону на участь в "Євробаченні" представниці Росії Юлії Самойлової.

Глава держави під час брифінгу в Латвії заявив, що російська сторона, відправляючи на "Євробачення" Юлію Самойлову, свідомо йшла на провокацію.

"Україна абсолютно чітко і послідовно стоїть на позиціях щодо невизнання незаконної анексії Криму. Відвідування Криму Україна допускає тільки через адміністративний кордон з Херсонською областю. Інший спосіб є порушенням законодавства України, яке тягне за собою санкції. Це абсолютно чітко відомо російській стороні. І вимоги єдині для всіх. Російська сторона знала про це, свідомо прийняла рішення, розраховуючи на провокацію. Українська влада не пішла на цю провокацію, вона діє послідовно по відношенню до всіх, хто порушує українське законодавство. І тому відповідні органи не надали дозволи на перетин українського кордону", - сказав Порошенко.

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Нагадаємо, що Наглядова рада Суспільної телерадіокомпанії закликає Європейську мовленнєву спілку (організатор "Євробачення") поважати суверенітет і територіальну цілісність України і не тиснути з приводу рішення про участь Росії в конкурсі.

Як відомо, в Європейській мовній спілці підтвердили справжність листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману про можливі санкції в разі заборони на в'їзд російської виконавиці Юлії Самойлової.

Зазначимо, це вже не перша погроза в сторону України від організаторів конкурсу, таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції.

Згодом Європейська мовна спілка спростувала припущення журналістів щодо санкцій.

Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В Європейській мовній спілці в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу. Також Єропейський мовленнєвий союз запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.