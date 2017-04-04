Нацрада просить організаторів "Євробачення" не погрожувати Україні через Самойлову

Наглядова рада Суспільної телерадіокомпанії закликає Європейську мовленнєву спілку (організатор "Євробачення") поважати суверенітет і територіальну цілісність України і не тиснути з приводу рішення про участь Росії в конкурсі.

"Відвідавши Крим без дозволу української влади, Юлія Самойлова порушила суверенітет і закони України. Крім РФ, жодна інша країна, громадські мовники якої входять у Європейську мовленнєву спілку, не має підстав оскаржувати таку кваліфікацію дій Юлії Самойлової, оскільки жодна європейська країна не визнає приналежність Криму Росії", - йдеться в заяві, опублікованій у відповідь на лист директора ЄМС Інгрід Делтенре з погрозами виключити Україну з пісенного конкурсу.

Зазначають, що Україна поділяє негативні емоції з приводу того, що конкурс використовують як засіб протистояння між РФ і Україною.

"Однак нас дивує той факт, що "засмучення" і "злість" із цього приводу генеральний директор Європейської мовленнєвої спілки висловлює не російській, а українській стороні. Це істотно суперечить заявам пані Делтенре про "аполітичність" "Євробачення", оскільки фактично пані Делтенре стає на бік Росії", - підкреслили в Суспільній телерадіокомпанії, зазначивши, що Служба безпеки прийняла рішення щодо Самойлової в рамках своїх повноважень.

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У зв'язку із цим український мовник закликав Делтенре "поважати суверенітет України, не перетворювати Європейську мовленнєву спілку на інструмент посилення чужих політичних маніпуляцій і не перешкоджати такими заявами нормальному і повноцінному проведенню конкурсу - як цього року, так і надалі.

"Закликаємо також уникати погроз щодо виключення України з числа учасників конкурсу "Євробачення", - йдеться в заяві.

Як відомо, в Європейській мовній спілці підтвердили справжність листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману про можливі санкції в разі заборони на в'їзд російської виконавиці Юлії Самойлової.

Зазначимо, це вже не перша погроза в сторону України від організаторів конкурсу, таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції.

Згодом Європейська мовна спілка спростувала припущення журналістів щодо санкцій.

Нагадаємо, Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В Європейській мовній спілці в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу. Також Єропейський мовленнєвий союз запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.