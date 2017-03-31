Керівництво Євробачення знову пригрозило Україні санкціями через Самойлову

Зокрема низка країн не виключає можливості залишити Євробачення в зв'язку з рішенням України і звернулися в ЄМС з критикою заборони на в'їзд російської виконавиці

В Європейській мовній спілці підтвердили справжність листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману про можливі санкції в разі заборони на в'їзд російської виконавиці Юлії Самойлової.

"Жодна з країн-господарок раніше не перешкоджала виступу будь-якого артиста на Євробаченні, тому ЄМС не бажала б створювати прецедент в 2017 році. Ми розглядаємо виключення російської співачки з конкурсу як неприйнятний крок", - йдеться в листі, опублікованому виданням DW.

У документі голова ЄМС Інгрід Дельтенре попереджає, що Україну можуть виключити з майбутніх пісенних конкурсів, якщо Самойловій не дадуть дозволу на в'їзд.

Також вона повідомила, що низка країн не виключає можливості залишити Євробачення в зв'язку з рішенням України і звернулися в ЄМС з критикою заборони на в'їзд російської виконавиці.

"У нас немає ніякої інформації про те, що Юлія Самойлова може становити загрозу національній безпеці України", – йдеться в листі.

Зазначимо, це вже не перша погроза в сторону України від організаторів конкурсу, таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції.

Згодом Європейська мовна спілка спростувала припущення журналістів щодо санкцій.

Нагадаємо, Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В Європейській мовній спілці в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу. Також Єропейський мовленнєвий союз запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.