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Близько 60% українських жінок потерпають від фізичного насильства, - МВС

Протягом дев'яти місяців поточного року в поліцію звернулися майже 84 тис громадян
На сьогодні в Україні близько 60% жінок регулярно потерпають від фізичного насильства.
Близько 60% українських жінок потерпають від фізичного насильства, - МВС Фото: balashov.com.ua

Про це на презентації результатів чотирьох місяців роботи пілотних мобільних груп з протидії домашньому насильству "Поліна" заявила заступник міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва, передає УНН.

"Близько 60% українських жінок страждають від фізичного насильства. Домашнє насильство - це злочин, але він підпадає під особливу категорію і вимагає особливих підходів, так як в 85% випадків воно відбувається між інтимними партнерами, що мають емоційний зв'язок", - повідомила Дєєва.

За її словами, протягом дев'яти місяців поточного року в поліцію звернулися майже 84 тис. громадян, "це лише 10% всіх випадків домашнього насильства".

Раніше представник Президента Петра Порошенка в парламенті Ірина Луценко заявила, що в Україні щороку піддаються насильству понад 150 тисяч жінок.

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07 11 2017 12:19
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