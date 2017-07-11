Близько 60% українських жінок потерпають від фізичного насильства, - МВС

Протягом дев'яти місяців поточного року в поліцію звернулися майже 84 тис громадян

На сьогодні в Україні близько 60% жінок регулярно потерпають від фізичного насильства.

Про це на презентації результатів чотирьох місяців роботи пілотних мобільних груп з протидії домашньому насильству "Поліна" заявила заступник міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва, передає УНН.

"Близько 60% українських жінок страждають від фізичного насильства. Домашнє насильство - це злочин, але він підпадає під особливу категорію і вимагає особливих підходів, так як в 85% випадків воно відбувається між інтимними партнерами, що мають емоційний зв'язок", - повідомила Дєєва.

За її словами, протягом дев'яти місяців поточного року в поліцію звернулися майже 84 тис. громадян, "це лише 10% всіх випадків домашнього насильства".

Раніше представник Президента Петра Порошенка в парламенті Ірина Луценко заявила, що в Україні щороку піддаються насильству понад 150 тисяч жінок.