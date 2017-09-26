Щороку в Україні 150 тис жінок зазнають насильства, - Луценко
"Щороку, і динаміка ця зростає, більше 150, а за останні два роки 165 тисяч жінок страждають від насильства. Це тільки ті, які звернулися і зафіксовані нашими правоохоронними органами, ті, які звернулися до психологів, ті, які звернулися до 28 мобільних бригадам, які працюють в Україні на сьогодні", - сказала Луценко, інформує прес-служба Блоку Петра Порошенка у Twitter.
Крім цього, вона зазначила, що три мільйони дітей щороку є жертвами і спостерігають домашнє насильство.
"Від домашнього насильства страждають і жінки, і діти. 10 тисяч залишаються на вулиці, їх забирають до притулку. 120-150 дітей щорічно стають самогубцями", - повідомила Луценко.
Також вона закликала ВРУ ратифікувати Стамбульську конвенцію і проголосувати за підготовлений до другого читання законопроект про запобігання та протидію домашньому насильству.
Нагадаємо, що в трьох містах України розпочав роботу пілотний проект "Поліцейська мережа протидії домашньому насильству".
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