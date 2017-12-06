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У Києві, Одесі та Сєвєродонецьку запустили проект з протидії домашньому насильству

В рамках проекту створено 26 мобільних бригад
У трьох містах України розпочав роботу пілотний проект "Поліцейська мережа протидії домашньому насильству".
У Києві, Одесі та Сєвєродонецьку запустили проект з протидії домашньому насильству Фото: 4bloka.com

Проект запущено одночасно в Дарницькому районі Києва, Малиновському районі Одеси та Сєвєродонецьку Луганської області, а до середини 2018 року проект планується поширити на всю територію України, повідомляє Мінсоцполітики.

"Домашнє насильство – це проблема, про яку треба говорити та проводити інформаційні заходи задля підвищення рівня обізнаності громадян", - сказала заступник міністра соцполітики Наталія Федорович.

В рамках проекту створено 26 мобільних бригад, які вже працюють на Сході України. Також функціонують "гарячі лінії", куди можуть звернутись українські громадяни, які стали жертвами домашнього насильства або торгівлі людьми. Із працівниками мобільних бригад проведено тренінги, щодо реагування на такі випадки.

Для організації комплексної допомоги постраждалим до проекту залучатимуться й інші партнери з метою розвитку необхідної інфраструктури, зокрема притулків, забезпечення необхідної соціальної, медичної, психологічної та юридичної допомоги.

"Все це в комплексі дасть можливість підвищити рівень довіри суспільства до представників держави, а головне – збільшити кількість звернень і зареєстрованих випадків домашнього насильства. Суспільство має знати правду, а спеціальні служби мають оперативно реагувати та відповідним чином діяти", - додала Федорович.

Нагадаємо, що раніше в Україні планували створити спеціальний підрозділ жінок-поліціянток для боротьби із домашнім насиллям.

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12 06 2017 21:37
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