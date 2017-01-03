В Україні запрацює підрозділ жінок-поліціянток для боротьби із домашнім насиллям, - Дєєва

Новий підрозділ буде боротися з насильством проти жінок

В Україні створять спеціальний підрозділ жінок-поліціянток для боротьби із домашнім насиллям.

"Ми починаємо новий проект створення мережі жінок-поліціянток, щоб боротися з домашнім насиллям", — заявила заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва під час прес-конференції, інформує "РБК-Україна".

Нагадаємо, що Україна звернулась до ООН через сексуальне насильство на окупованих РФ територіях.

Раніше президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" (Стамбульська конвенція).