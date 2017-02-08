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Близько 70% європейців вважають себе громадянами ЄС

Зокрема довіра до ЄС зараз знаходиться на найвищому з 2010 року рівні
68% європейців вважають себе громадянами Європейського Союзу, що є найбільшим показником в історії.
Близько 70% європейців вважають себе громадянами ЄС Фото: ЕРА

Такими є дані останнього опитування Eurobarometer, оприлюднені на сайті Єврокомісії.

"Через рік після референдуму у Британії в ЄС зростає кількість людей, налаштованих оптимістично щодо його майбутнього", - зазначається у повідомленні.

Оптимізм щодо майбутнього висловлюють 56% європейців. В порівнянні з осінню 2016 року цей показник зріс на 6 процентних пунктів. Найбільш істотні зміни в порівнянні з осінню минулого року спостерігаються серед французів (оптимістично налаштованих стало більше 14 процентних пунктів), данців (+13 пунктів) та португальців (+10 пунктів).

Також опитування показало, що довіра до ЄС зараз знаходиться на найвищому з 2010 року рівні. Зараз Євросоюзу довіряють 42% опитаних, у порівнянні з 36% восени минулого року.

Крім того, 68% європейців вважають себе громадянами ЄС. Це стало найвищим показником за всю історію подібних досліджень.

Опитування Євробарометру проводилося з 20 по 30 травня 2017 року серед понад 33 тисяч людей у державах-членах і п’яти країнах кандидатах на вступ до ЄС.

Нагадаємо, число жителів Німеччини іноземного походження досягло рекордного показника.

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