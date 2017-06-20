Близько 75% людства можуть постраждати від смертельної спеки до 2100 року

Більшості людства може загрожувати смертельна спека до 2100 року, якщо викиди вуглецю не знизяться.

До 75 відсотків людей можуть зіткнутися зі смертельно небезпечними температурами.

Якщо не зменшиться кількість викидів парникових газів, таких як CO2, троє з чотирьох людей можуть загинути. Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Climate Change, пише National Geographic.

Повідомляється також, що навіть за умов скорочення викидів, кожен другий мешканець Землі буде стикатися зі смертельно небезпечною температурою протягом двадцяти днів на рік.

За даними вчених, епіцентром спеки стануть тропічні райони планети.

Нагадаємо, президент США оголосив про своє рішення покинути Паризьку кліматичну угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп.