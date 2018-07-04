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Бобри підтопили село у Волинській області

Тварини пошкодили дамбу біля населеного пункту
У Волинській області бобри пошкодили дамбу біля села Підгір'я Ратнівського району.
Бобри підтопили село у Волинській області Фото: volyn.dsns.gov.ua

Як розповіли в ДСНС, у період з 16:40 5 квітня до 13:00 6 квітня рятувальники Державної пожежної-рятувальної частини №14 смт Ратне спільно з фахівцями районного відділу водного господарства працювали над відновленням дамби.

"Для ремонту дамби задіяли 2 одиниці вантажного транспорту, екскаватор і 6 одиниць гужового транспорту. Фахівцям допомагало місцеве населення. Після ремонту гідротехнічної споруди рятувальники відкачали воду назад на заплаву пожежною насосною станцією та пожежною автоцистерною – об'єм відкачаної талої за два дні склав орієнтовно понад 2 тисячі кубометрів", – повідомляють рятувальники.


Фото: volyn.dsns.gov.ua

Окрім того, 67 фахівців цивільного захисту та 93 працівники комунальних підприємств проводять щоденні обстеження населених пунктів на предмет наявності штучних перепон у водовідвідних каналах і дренажних системах. Станом на 6 квітня обстежено уже 1086 населених пунктів, 554 систем (каналів) для відведення поверхневих стічних вод та 550 зливових каналізаційних і дренажних систем в містах.

"Керівникам органів виконавчої влади у Любомльському (неготові до роботи 73 системи), Рожищенському (неготові 10 систем), Горохівському (неготові 3 системи) та Локачинському (неготові 2 системи) районах вказано на недоліки, що впливають на працездатність меліоративних каналів для безперешкодного водовідведення стічних та талих вод", – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, в Чернігові підтопило приватні господарства вздовж річки Стрижень, деякі сім'ї змушені були покинути свої будинки.

У місті Вилкове Одеської області підтопило третину вулиць.

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07 04 2018 20:00
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