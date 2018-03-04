У Чернігові через паводок підтоплені десятки будинків
До ліквідації наслідків стихії залучено рятувальники і комунальні служби. Для максимального скидання води та зниження її рівня були відкриті засувки на дамбах, повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.
Також Світлана Рибалко, керівник прес-служби управління ДержНС у Полтавській області, де вчора сталося підтоплення трас та домогосподарств, зазначила, що по області наразі вже відкачано 40 тис. куб. м води:
"За вихідні виїжджали 72 рази наші підрозділи і відкачали воду майже з 200 приватних домогосподарств, ставках, а також доріг. За останню добу інтенсивно відкачувалася вода у Полтаві, Полтавському районі, а також у ще 11 районах області. Всього відкачано майже 40 тис. куб. м води, працювала 41 одиниця техніки і 43 особи особового складу", - повідомила Рибалко.
У ДержНС повідомили, що воду будуть відкачувати і сьогодні, але інтенсивність танення пройшла, ситуація нормалізувалась.
Нагадаємо, що в місті Вилкове Одеської області було підтоплено третину вулиць.
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