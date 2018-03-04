У Чернігові через паводок підтоплені десятки будинків

Також в ДержНС відзначили, що в Полтавській області, де вчора сталося підтоплення трас і домоволодінь, ситуація нормалізувалася

У Чернігові сталося підтоплення приватних господарств вздовж річки Стрижень, деякі сім'ї змушені були покинути свої будинки.

До ліквідації наслідків стихії залучено рятувальники і комунальні служби. Для максимального скидання води та зниження її рівня були відкриті засувки на дамбах, повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Також Світлана Рибалко, керівник прес-служби управління ДержНС у Полтавській області, де вчора сталося підтоплення трас та домогосподарств, зазначила, що по області наразі вже відкачано 40 тис. куб. м води:

"За вихідні виїжджали 72 рази наші підрозділи і відкачали воду майже з 200 приватних домогосподарств, ставках, а також доріг. За останню добу інтенсивно відкачувалася вода у Полтаві, Полтавському районі, а також у ще 11 районах області. Всього відкачано майже 40 тис. куб. м води, працювала 41 одиниця техніки і 43 особи особового складу", - повідомила Рибалко.

У ДержНС повідомили, що воду будуть відкачувати і сьогодні, але інтенсивність танення пройшла, ситуація нормалізувалась.

Нагадаємо, що в місті Вилкове Одеської області було підтоплено третину вулиць.