На Одещині підтоплено третину міста Вилкове

У будинках води поки немає

У місті Вилкове Одеської області підтоплено третину вулиць.

"За ніч рівень води піднявся ще на 10 см і сягнув позначки 181 см. Вітер з моря приблизно 20 м/с, висока хвиля. Підтоплено майже 30% вулиць міста. У будинках води поки немає", – написав на своїй сторінці у Facebook голова Кілійської райради Павло Бойченко.

Бойченко повідомив, що з продуктами харчування в населеному пункті проблем немає.

"У разі необхідності підготовлено місця для розміщення людей. Ситуація на постійному контролі голови області", – зазначив він.

Водночас рятувальники попереджають, що очікується підтоплення половини території Вилкового.

"Вдень 1 квітня на українській ділянці Дунаю у зв'язку з проходженням хвилі весняного водопілля та посиленням нагонного вітру у створі гідропоста Вилкове очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 185 см над нулем поста, при якій підтоплюється 50 % м. Вилкове", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що взимку на Закарпатті підтопленими були понад 240 дворогосподарства, 56 підвальних приміщень та 1 тисяча 716 гектарів сільгоспугідь.