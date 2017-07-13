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Богомолець госпіталізували до "Феофанії", - ОНОВЛЕНО

Зараз Богомолець надають допомогу лікарі
Народний депутат від БПП, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець знепритомніла в туалеті Верховної Ради.
Богомолець госпіталізували до "Феофанії", - ОНОВЛЕНО Ольга Богомолець. Фото: uk.wikipedia.org

Зараз Богомолець надають допомогу лікарі, - написала журналістка Ірина Заславець у Facebook.

За її словами, перед цим голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що Богомолець нібито шантажує депутатів, вимагаючи голоси за закон про Конституційний Суд в обмін на підпис під позитивним рішенням очолюваного нею комітету для медичного законопроекту.

Оновлення: Главу комітету з охорони здоров'я Ольгу Богомолець госпіталізовано до лікарні ДУС "Феофанія".

У "ЦЕМД та МК" уточнили, що у Богомолець діагностували "загострення хронічної хвороби", - повідомили у комунальному закладі охорони здоров’я "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", інформує "Українська правда.Життя".

Нагадаємо, голова комітету охорони здоров'я Верховної Ради Ольга Богомолець відмовляється підписувати позитивний висновок комітету щодо законопроекту, який впроваджує медичну реформу.

Як відомо, протистояння комітету та міністерства триває вже давно.

З початку 2017 року голова комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець наполягає на тому, що "міжнародні організації поставляють препарати за завищеними цінами з неприпустимими термінами придатності".

 

 

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13 07 2017 15:45
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