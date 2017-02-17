Боєць АТО наклав на себе руки у потязі
Про це повідомила прес-секретар обласного управління Нацполіції Катерина Людвік, інформує 061.
За повідомленням, військовослужбовець 1974 року народження, родом з Полтавської області, вистрілив собі в голову прямо в купе.
Перед цим він зробив телефонний дзвінок. Його супутники, за попередніми даними - товариші, вийшли з купе, щоб не заважати чоловікові поговорити по телефону. Через деякий час вони почули постріл.
О 21:15 військовослужбовця з пораненням голови доставили в запорізьку лікарню. Лікарі намагалися врятувати чоловіка, проте о 21:50 він помер.
Прес-секретар обласного управління Нацполіції також повідомила, що пасажири в поїзді не вживали спиртного та їхали без конфліктів і скандалів.
Наразі поліція встановлює, кому адресувався телефонний дзвінок, і з'ясовує причини трагедії.
Нагадаємо, 6 лютого у селі Посухів, що в Тернопільської області покінчив життя самогубством учасник АТО.
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