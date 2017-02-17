Боєць АТО наклав на себе руки у потязі

Перед цим він зробив телефонний дзвінок

Вчора, 16 лютого, у районі залізничного вокзалу "Запоріжжя-І" у поїзді "Маріуполь-Львів" застрелився військовослужбовець, який їхав із зони АТО.

Про це повідомила прес-секретар обласного управління Нацполіції Катерина Людвік, інформує 061.

За повідомленням, військовослужбовець 1974 року народження, родом з Полтавської області, вистрілив собі в голову прямо в купе.

Перед цим він зробив телефонний дзвінок. Його супутники, за попередніми даними - товариші, вийшли з купе, щоб не заважати чоловікові поговорити по телефону. Через деякий час вони почули постріл.

О 21:15 військовослужбовця з пораненням голови доставили в запорізьку лікарню. Лікарі намагалися врятувати чоловіка, проте о 21:50 він помер.

Прес-секретар обласного управління Нацполіції також повідомила, що пасажири в поїзді не вживали спиртного та їхали без конфліктів і скандалів.

Наразі поліція встановлює, кому адресувався телефонний дзвінок, і з'ясовує причини трагедії.

Нагадаємо, 6 лютого у селі Посухів, що в Тернопільської області покінчив життя самогубством учасник АТО.