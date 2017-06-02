На Тернопільщині учасник АТО покінчив життя самогубством
5-го лютого чоловік подзвонив рідному брату зі словами: "Набридло, більше не витримую. Залишаю вам номер карти, щоб було за що поховати".
Після цього на дзвінки 50-річний чоловік перестав відповідати, а вже о 18:37 у чергову частину відділу поліції надійшло повідомлення, що на околиці села на території очисних споруд, повісився чоловік, повідомляє прес-служба обласної поліції.
У поліції сказали, що загиблий в 2015 році був призваний до лав Збройних сил по мобілізації. Після повернення влаштувався в місцеву військову частину. Кілька разів був у зоні проведення антитерористичної операції.
Керівництво частини характеризує його як позитивного людини, який завжди виконував поставлені завдання.
Військовий готувався до чергової поїздки в зону АТО.
Зараз розпочато розслідування. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частина 1 КК україни (умисне вбивство).
Нагадаємо, що в 2016 році в зоні АТО бойові втрати української армії склали 211 військових, небойові - 256. Серед загиблих не в бою - 68 самогубців.
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