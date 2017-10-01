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У зоні АТО 68 військових покінчили життя самогубством в 2016 році

Оприлюднено причини смерті загиблих не в бою 256 військовослужбовців
У 2016 році в зоні АТО бойові втрати української армії склали 211 військових, небойові - 256. Серед загиблих не в бою - 68 самогубців.
У зоні АТО 68 військових покінчили життя самогубством в 2016 році Фото:112.ua

Серед загиблих не в бою 30 військових були вбиті, 18 загинули в ДТП, 10 померли в результаті отруєння (алкоголем, наркотиками і т.д.). 39 військових загинули через необережне поводження зі зброєю, четверо - через порушення заходів безпеки, 58 померли внаслідок хвороб, 29 - в результаті нещасних випадків.

Загибель ще п'ятьох військових кваліфікована як "інші випадки", - йдеться у відповіді Міноборони на запит журналіста Олексія Братущака, який той виклав у Facebook, інформує LB.

У боях впродовж року отримали поранення 1198 військових, троє враховані як зниклі безвісти (двоє ідентифіковані як загиблі, одного захопили бойовики).

Фото:facebook.com/oleksii.bratushchak

Нагадаємо, протягом 2016 року на Донбасі загинули 211 військових Збройних сил України.

Раніше, IPress.ua повідомляв, що секретар РНБО Олександр Турчинов запевняє, що Україна у 2016 році не поступилася жодним метром своєї території, а 2017 рік стане переломним у питанні звільнення окупованих територій.

 
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10 01 2017 19:49
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