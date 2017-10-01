У зоні АТО 68 військових покінчили життя самогубством в 2016 році
Серед загиблих не в бою 30 військових були вбиті, 18 загинули в ДТП, 10 померли в результаті отруєння (алкоголем, наркотиками і т.д.). 39 військових загинули через необережне поводження зі зброєю, четверо - через порушення заходів безпеки, 58 померли внаслідок хвороб, 29 - в результаті нещасних випадків.
Загибель ще п'ятьох військових кваліфікована як "інші випадки", - йдеться у відповіді Міноборони на запит журналіста Олексія Братущака, який той виклав у Facebook, інформує LB.
У боях впродовж року отримали поранення 1198 військових, троє враховані як зниклі безвісти (двоє ідентифіковані як загиблі, одного захопили бойовики).
Фото:facebook.com/oleksii.bratushchak
Нагадаємо, протягом 2016 року на Донбасі загинули 211 військових Збройних сил України.
Раніше, IPress.ua повідомляв, що секретар РНБО Олександр Турчинов запевняє, що Україна у 2016 році не поступилася жодним метром своєї території, а 2017 рік стане переломним у питанні звільнення окупованих територій.
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