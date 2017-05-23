Болгарія єдина країна ЄС, яка порушує санкції щодо портів Криму

Після Росії найбільшим порушником морських санкцій за ознакою державної належності судновласника або оператора судна стала Туреччина

Болгарія є єдиною країною Європейського союзу і членом НАТО, яка ігнорує санкції ЄС і заборону українського законодавства щодо кримських портів.

"Тривають заходи в окупований Крим двох танкерів-газовозів під прапором Болгарії: BRIZ і POLARIS. Обидва судна належать компанії Bulmarket Shipping Ltd, Rousse, Bulgaria", - йдеться у доповіді організації "Майдан закордонних справ" та Black Sea News.

Також автори зазначають, що після Росії найбільшим порушником морських санкцій за ознакою державної належності судновласника або оператора судна стала Туреччина.

"З 300 суден-порушників, що заходили в порти Криму за час окупації станом на 1 квітня 2017 року, 69 суден, що працюють під різними прапорами, за ознакою реєстрації судновласників та/або операторів мали відношення до Туреччини. Це становить 23% загального числа порушників", - повідомляється у доповіді.

Також у доповіді повідомлялось, що за три роки анексії до кримських портів заходили 300 іноземних суден.

Автори доповіді нагадують, що 27 березня 2014 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликала не визнавати анексії Криму.

Пізніше ЄС, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія та інші держави ввели санкції щодо Росії у зв'язку з окупацією і анексією Криму. Кримські порти були включені до санкційних списків.

Також український парламент вніс правки до Кримінального Кодексу України, згідно з якими екіпаж суден, що заходять на окупованому територію, несе кримінальну відповідальність і може отримати до 8 років тюремного терміну з конфіскацією судна.

Нагадаємо, що в Одеський морський торговий порт зайшов танкер "Граф" під російським прапором.