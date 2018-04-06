Болгарські чиновники вимагають вбити вагітну корову за незаконний перетин кордону ЄС
Корову пізніше повернули її власнику, а сербський ветеринар підтвердив: стан здоров’я тварини - відмінний, повідомляє The Independent.
Однак болгарські чиновники невблаганні і наполягають, що корову потрібно усипити через суворі правила ЄС. Згідно з ними, корови мають перетинати кордон ЄС з документами, які підтверджують, що вони здорові, Пєнка ж перетнула кордон незаконно.
Власник корови обурений таким рішенням. Він каже, що прикордонники мали б зупинити тварину, оскільки не помітити, як вона переходить кордон було важко.
"Певно, що це той випадок, коли прагматизм має превалювати над строгим прочитанням правил" - вважає він.
Активісти також створили петицію на сайті Change.org і вимагають врятувати Пєнку. На час написання новини петицію підписали майже 8700 людей.
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