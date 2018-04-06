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Болгарські чиновники вимагають вбити вагітну корову за незаконний перетин кордону ЄС

У Болгарії вагітну корову "засудили до смерті" після того як вона випадково забрела за кордон ЄС і потрапила до Сербії
Корова Пєнка, яка має народити за три місяці, паслася в районі болгарського села Копиловці. Через деякий час вона добрела до болгарсько-сербського кордону і забрела на територію країни, яка не входить до ЄС.
Болгарські чиновники вимагають вбити вагітну корову за незаконний перетин кордону ЄС Фото: vidomosti-ua.com

Корову пізніше повернули її власнику, а сербський ветеринар підтвердив: стан здоров’я тварини - відмінний, повідомляє The Independent.

Однак болгарські чиновники невблаганні і наполягають, що корову потрібно усипити через суворі правила ЄС. Згідно з ними, корови мають перетинати кордон ЄС з документами, які підтверджують, що вони здорові, Пєнка ж перетнула кордон незаконно.

Власник корови обурений таким рішенням. Він каже, що прикордонники мали б зупинити тварину, оскільки не помітити, як вона переходить кордон було важко.

Долею Пєнки перейнялися і в Європарламенті. Євродепутат Джон Флек написав прем’єру Болгарії Бойко Борисову і президенту ЄП Антоніо Таяні, щоб привернути їх увагу до ситуації.

"Певно, що це той випадок, коли прагматизм має превалювати над строгим прочитанням правил" - вважає він.

Активісти також створили петицію на сайті Change.org і вимагають врятувати Пєнку. На час написання новини петицію підписали майже 8700 людей.

 

 

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04 06 2018 13:00
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