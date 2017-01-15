Болгарський президент нагадав своєму наступнику, що Крим український

За його словами, для миру в Європі "необхідно дотримуватися певних правил, які однаково важливі для всіх"

Очільник Болгарії Росен Плевнелієв нагадав обраному президенту Румену Радеву про те, що анексований Крим залишається частиною України.

Він прокоментував заяву Радева, який зазначив, що де-факто Крим є російським, та зазначив, що йому слід звернути увагу на деякі важливі речі.

"Коли ми продовжуємо стверджувати, що Крим "де-юре" належить Україні, але "де-факто" - він російський тому, що Росія поставила там свій прапор, необхідно враховувати, що цю тезу не розділяє ніхто з європейських лідерів. Цю тезу категорично не розділяю і я сам. Президенту Радеву після вступу на посаду необхідно добре поміркувати над цією тезою. Я спробую йому допомогти в цьому, наводячи відповідні аргументи. Над всіма нами - закон, верховенство права. Якщо ми хочемо, щоб в Європі був мир, необхідно дотримуватися певних правил, які однаково важливі для всіх", - розповів Плевнелієв журналістам, повідомляє болгарське видання VESTI.

Нагадаємо, новообраний президент Болгарії Румен Радєв пообіцяв разом із болгарським урядом працювати над скасуванням санкцій проти Росії.

Довідка: Радєв - безпартійний генерал, колишній командувач ВПС, підтриманий соціалістами, ще в "генеральські" часи виступав за тісну військову співпрацю із Москвою. У його передвиборчій програмі тема відновлення відносин з Росією була однією з основних (разом з боротьбою проти злочинності і закриттям кордонів для мігрантів з Близького Сходу).