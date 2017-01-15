Болгарський президент нагадав своєму наступнику, що Крим український
Він прокоментував заяву Радева, який зазначив, що де-факто Крим є російським, та зазначив, що йому слід звернути увагу на деякі важливі речі.
"Коли ми продовжуємо стверджувати, що Крим "де-юре" належить Україні, але "де-факто" - він російський тому, що Росія поставила там свій прапор, необхідно враховувати, що цю тезу не розділяє ніхто з європейських лідерів. Цю тезу категорично не розділяю і я сам. Президенту Радеву після вступу на посаду необхідно добре поміркувати над цією тезою. Я спробую йому допомогти в цьому, наводячи відповідні аргументи. Над всіма нами - закон, верховенство права. Якщо ми хочемо, щоб в Європі був мир, необхідно дотримуватися певних правил, які однаково важливі для всіх", - розповів Плевнелієв журналістам, повідомляє болгарське видання VESTI.
Нагадаємо, новообраний президент Болгарії Румен Радєв пообіцяв разом із болгарським урядом працювати над скасуванням санкцій проти Росії.
Довідка: Радєв - безпартійний генерал, колишній командувач ВПС, підтриманий соціалістами, ще в "генеральські" часи виступав за тісну військову співпрацю із Москвою. У його передвиборчій програмі тема відновлення відносин з Росією була однією з основних (разом з боротьбою проти злочинності і закриттям кордонів для мігрантів з Близького Сходу).
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