Боруссія задумалася над продажем Ярмоленка - медіа
Про це повідомляє Les Transferts із посиланням на Bild.
За інформацією видання, німецький клуб допускає розставання з цілим рядом гравців по завершенні цього сезону після розгромної поразки з рахунком 0:6 від Баварії в чемпіонаті Німеччини минулими вихідними.
Як уточнює медіа, мова йде як про екс-футболіста Динамо, так і захисників Жеремі Толяна та Еріка Дурма, півзахисників Нурі Шахіна та Гонсало Кастро, а також нападників Міши Батшуаі та Александра Ісака.
Цього сезону, який став дебютним за Боруссію, Ярмоленко провів 24 матчі. В його активі шість голів і чотири результативні передачі. Через травму український футболіст провів лише три поєдинки в 2018 році.
Головний тренер Дортмунда Петер Штогер повідомив про те, що український півзахисник команди не вийде на поле в найближчому матчі чемпіонату Німеччини проти Штутгарта.
Раніше Ярмоленко заявив про те, що 12 березня приступив до бігової роботи після перенесеної травми. Нещодавно стало відомо, що гравець відновить тренування після травми в квітні.
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