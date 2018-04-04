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Боруссія задумалася над продажем Ярмоленка - медіа

Ярмоленко входить до списку потенційних вихідних трансферів Боруссії
Дортмундська Боруссія розглядає можливість продати українського півзахисника Андрія Ярмоленка влітку
Боруссія задумалася над продажем Ярмоленка - медіа Фото: facebook.com/BVB

Про це повідомляє Les Transferts із посиланням на Bild.

За інформацією видання, німецький клуб допускає розставання з цілим рядом гравців по завершенні цього сезону після розгромної поразки з рахунком 0:6 від Баварії в чемпіонаті Німеччини минулими вихідними.

Як уточнює медіа, мова йде як про екс-футболіста Динамо, так і захисників Жеремі Толяна та Еріка Дурма, півзахисників Нурі Шахіна та Гонсало Кастро, а також нападників Міши Батшуаі та Александра Ісака.

Цього сезону, який став дебютним за Боруссію, Ярмоленко провів 24 матчі. В його активі шість голів і чотири результативні передачі. Через травму український футболіст провів лише три поєдинки в 2018 році.

Головний тренер Дортмунда Петер Штогер повідомив про те, що український півзахисник команди не вийде на поле в найближчому матчі чемпіонату Німеччини проти Штутгарта.

Раніше Ярмоленко заявив про те, що 12 березня приступив до бігової роботи після перенесеної травми. Нещодавно стало відомо, що гравець відновить тренування після травми в квітні.

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04 04 2018 22:55
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