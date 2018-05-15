"Бориспіль" потрапив до списку найбільш швидкозростаючих аеропортів Європи
Високу динаміку розвитку в групі продемонстрували аеропорти Анкари (+41,3%), Тель-Авіву (+19,5%), Будапешту (+16,9%) та Ізміру (+15,1%), йдеться на сайті українського аеропорту.
Також, за підсумками березня місяця "Бориспіль" посів 3 місце в рейтингу великих аеропортів ACI Europe, розділивши першість з аеропортом Анкари (+37,5%) й Тель-Авіву (+23,7%).
Головний аеропорт України забезпечив динаміку зростання пасажиропотоку на рівні 21,1%.
У своєму звіті ACI Europe назвала "Бориспіль" одним з європейських аеропортів з найшвидшим зростанням пасажиропотоку.
Усього за 1-й квартал 2018 року мережа європейських аеропортів продемонструвала зростання пасажиропотоку на 7,6%. Аеропорти Єврозони збільшили динаміку залучення пасажирів на рівні +6,2%, а країни, які не входять до ЄС, покращили результат на 12,9%.
Нагадаємо, що держпідприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" надавало авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" сумнівні знижки щодо сплати аеропортових зборів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою"Ми розуміємо, що існують тисячі державних службовців, які стали об’єктами антикорупційних розслідувань і вони можуть бути незадоволеними нашою діяльністю. Так, ворогів багато. Ми постійно готові, що буде якась нова атака, але ми будемо відбиватися"
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях