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"Бориспіль" потрапив до списку найбільш швидкозростаючих аеропортів Європи

Головний аеропорт України забезпечив динаміку зростання пасажиропотоку на рівні 21,1%
За оцінкою Міжнародної ради аеропортів у 1-му кварталі 2018 року аеропорт "Бориспіль" увійшов у п’ятірку лідерів рейтингу в групі аеропортів, які обслуговують від 10 до 25 мільйонів пасажирів, забезпечивши зростання пасажиропотоку на 15,3%.
"Бориспіль" потрапив до списку найбільш швидкозростаючих аеропортів Європи Фото: прес-служба мінтрансу

Високу динаміку розвитку в групі продемонстрували аеропорти Анкари (+41,3%), Тель-Авіву (+19,5%), Будапешту (+16,9%) та Ізміру (+15,1%), йдеться на сайті українського аеропорту.

Також, за підсумками березня місяця "Бориспіль" посів 3 місце в рейтингу великих аеропортів ACI Europe, розділивши першість з аеропортом Анкари (+37,5%) й Тель-Авіву (+23,7%).

Головний аеропорт України забезпечив динаміку зростання пасажиропотоку на рівні 21,1%.

У своєму звіті ACI Europe назвала "Бориспіль" одним з європейських аеропортів з найшвидшим зростанням пасажиропотоку.

Усього за 1-й квартал 2018 року мережа європейських аеропортів продемонструвала зростання пасажиропотоку на 7,6%. Аеропорти Єврозони збільшили динаміку залучення пасажирів на рівні +6,2%, а країни, які не входять до ЄС, покращили результат на 12,9%.

Нагадаємо, що держпідприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" надавало авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" сумнівні знижки щодо сплати аеропортових зборів.

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15 05 2018 21:16
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