Бойовики 10 разів обстріляли українських військових у третій день "великоднього" перемир'я на Донбасі

Бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців на Донбасі у третій день "великоднього" перемир'я.

"Окупанти продовжують ігнорувати вимоги режиму тиші на ділянці розведення сил і засобів сторін в районі населеного пункту Станиця Луганська. Незважаючи на введення з 30 березня всеосяжного режиму "великоднього перемир'я" по всій лінії зіткнення сторін на сході України ввечері 1 квітня російсько-окупаційні війська вкотре застосували тут стрілецьку зброю", - повідомляє прес-центр антитерористичної операції у Facebook.

Обстріл проводився з гори Князь Ігор, на тимчасово непідконтрольній території.

Українська сторона СЦКК зазначає, що бойовики систематично здійснюють провокаційні обстріли району Станиці Луганської з метою зірвати розведення сил в цьому районі, і продовжують використовувати зайняті ними позиції для здійснення злочинних дій.

"Підрозділи Збройних Сил України готові до відведення своїх сил і засобів на цій ділянці розведення в дзеркальному варіанті, за умови неухильного виконання вимог Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, що на Донбасі за березень 2018 року внаслідок бойових дій загинули сім військовослужбовців Збройних Сил України, ще 25 були поранені.