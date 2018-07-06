Бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
"Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли на Луганському, Донецькому і Маріупольському напрямках", - повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, противник вів обстріли зі стрілецької зброї і гранатометів по районах населених пунктів Опитне, Мар'їнка, Піски, Троїцьке і Водяне.
"Вогонь із 120-мм і 82-мм мінометів відкривався по українських захисниках Новотошківського, Кримського, що на Луганському напрямку та Лебединського - на Маріупольському напрямку. Підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону і давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення", - зазначили у прес-центрі ООС.
Під час бойових дій двоє військовослужбовців отримали поранення. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ почали розробляти план заходів щодо деокупації Донбасу і планують завершити ще влітку.
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