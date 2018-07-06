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Бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Двох військовослужбовців поранено
З початку доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, тричі застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі Фото: Reuters

"Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли на Луганському, Донецькому і Маріупольському напрямках", -  повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, противник вів обстріли зі стрілецької зброї і гранатометів по районах населених пунктів Опитне, Мар'їнка, Піски, Троїцьке і Водяне.

"Вогонь із 120-мм і 82-мм мінометів відкривався по українських захисниках Новотошківського, Кримського, що на Луганському напрямку та Лебединського - на Маріупольському напрямку. Підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону і давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення", - зазначили у прес-центрі ООС.

Під час бойових дій двоє військовослужбовців отримали поранення. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ почали розробляти план заходів щодо деокупації Донбасу і планують завершити ще влітку.

 

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07 06 2018 19:35
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