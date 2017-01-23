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Бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: одного українського військового поранено

По Піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському БМП
Російсько-окупаційні війська станом на 18.00 23 січня 2017 року 22 рази обстріляли позиції сил ЗСУ на Донбасі.
Бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: одного українського військового поранено Фото:glavcom.ua

На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів 120 та 82 міліметра неодноразово вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське, інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.

На Луганському напрямку – з мінометів 82 міліметра окупанти вели вогонь по Троїцькому. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – по Кримському, Новозванівці, Новоолександрівці. 

На Донецькому – з гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці. По Піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському БМП ворога. 

Одного українського військового поранено.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби в зоні АТО загиблих у лавах української армії немає, чотирьох вояків поранено.

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23 01 2017 18:14
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