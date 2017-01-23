Бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: одного українського військового поранено
На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів 120 та 82 міліметра неодноразово вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське, інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.
На Луганському напрямку – з мінометів 82 міліметра окупанти вели вогонь по Троїцькому. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – по Кримському, Новозванівці, Новоолександрівці.
На Донецькому – з гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці. По Піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському БМП ворога.
Одного українського військового поранено.
Нагадаємо, що впродовж минулої доби в зоні АТО загиблих у лавах української армії немає, чотирьох вояків поранено.
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