Бойовики 25 разів обстріляли українські позиції, загинув один військовий
Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку бойовики обстріляли українські опорні пункти поблизу Широкиного. З гранатометів були обстріляні позиції сил АТО біля Павлополя і Лебединського. А з озброєння БМП терористи вели вогонь по укріпленнях на підступах до Старогнатівки.
На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали українські опорні пункти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Авдіївки та шахти Бутівка.
На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.
У штабі також додали, що у декількох випадках, коли була пряма загроза життю військових, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, внаслідок бойових дій один український військовий загинув.
Нагадаємо, протягом дня 7 вересня терористи 13 разів відкривали вогонь по позиціях української армії.
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