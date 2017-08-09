Бойовики 25 разів обстріляли українські позиції, загинув один військовий

Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку бойовики обстріляли українські опорні пункти поблизу Широкиного. З гранатометів були обстріляні позиції сил АТО біля Павлополя і Лебединського. А з озброєння БМП терористи вели вогонь по укріпленнях на підступах до Старогнатівки.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали українські опорні пункти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Авдіївки та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

У штабі також додали, що у декількох випадках, коли була пряма загроза життю військових, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, внаслідок бойових дій один український військовий загинув.

Нагадаємо, протягом дня 7 вересня терористи 13 разів відкривали вогонь по позиціях української армії.