Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики 25 разів обстріляли українські позиції, загинув один військовий

На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша
Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.
Бойовики 25 разів обстріляли українські позиції, загинув один військовий Фото: EPA/UPG

Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку бойовики обстріляли українські опорні пункти поблизу Широкиного. З гранатометів були обстріляні позиції сил АТО біля Павлополя і Лебединського. А з озброєння БМП терористи вели вогонь по укріпленнях на підступах до Старогнатівки.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали українські опорні пункти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Авдіївки та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

У штабі також додали, що у декількох випадках, коли була пряма загроза життю військових, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, внаслідок бойових дій один український військовий загинув.

Нагадаємо, протягом дня 7 вересня терористи 13 разів відкривали вогонь по позиціях української армії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 06:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.