Бойовики 76 разів обстрілювали позиції сил АТО

За минулу добу у зоні АТО терористи 76 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, крупнокаліберних кулеметів та гранатометів були обстріляні українські позиції в районі Авдіївки, Луганського, Зайцевого та шахти Бутівка. Біля Авдіївки та шахти Бутівка бойовики також застосували озброєння танків, а по позиціях під Зайцевим завдали удару з 152 мм артилерії.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку під Золотим, Новозванівкою та Кримським терористи вели вогонь з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів, а під вечір застосували 120 мм міномети.

На Маріупольському напрямку біля Широкиного, Лебединського та Красногорівки бойовики стріляли зі 120 мм мінометів, кулеметів та гранатометів різних систем. В районі Новотроїцького терористи застосували важку артилерію калібру 122 мм, а біля Мар'їнки вели вогонь з танку.

В окремих випадках українські військові відкривали вогонь у відповідь.

У штабі також додали, що за добу був поранений один український військовий.

Нагадаємо, протягом дня 21 березня терористи 36 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.