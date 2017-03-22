Бойовики 76 разів обстрілювали позиції сил АТО
На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, крупнокаліберних кулеметів та гранатометів були обстріляні українські позиції в районі Авдіївки, Луганського, Зайцевого та шахти Бутівка. Біля Авдіївки та шахти Бутівка бойовики також застосували озброєння танків, а по позиціях під Зайцевим завдали удару з 152 мм артилерії.
Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку під Золотим, Новозванівкою та Кримським терористи вели вогонь з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів, а під вечір застосували 120 мм міномети.
На Маріупольському напрямку біля Широкиного, Лебединського та Красногорівки бойовики стріляли зі 120 мм мінометів, кулеметів та гранатометів різних систем. В районі Новотроїцького терористи застосували важку артилерію калібру 122 мм, а біля Мар'їнки вели вогонь з танку.
В окремих випадках українські військові відкривали вогонь у відповідь.
У штабі також додали, що за добу був поранений один український військовий.
Нагадаємо, протягом дня 21 березня терористи 36 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків