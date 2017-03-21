АТО: бойовики обстрілюють позиції ЗСУ з танків

Протягом дня бойовики в порушення мінських домовленостей використовують заборонену зброю.

За оперативною інформацією обстановка залишається напруженою в районі населеного пункту Авдіївка,- йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Там противник застосував міни калібру 120мм та 82мм, зафіксовано обстріл позицій сил АТО з танку.

Водночас, поблизу шахти Бутівка противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82мм та танку.

На даний момент понад 80% ворожих обстрілів припадають на Донецький напрямок.

В районі населеного пункту Луганське противник вів вогонь з мінометів калібру 120мм, кулеметів великого калібру, крім того на даному напрямку зафіксовано роботу ворожих снайперів.

Зазначимо, за минулу добу російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників.