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АТО: бойовики обстрілюють позиції ЗСУ з танків

Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості
Протягом дня бойовики в порушення мінських домовленостей використовують заборонену зброю.
АТО: бойовики обстрілюють позиції ЗСУ з танків Фото: 112.ua

За оперативною інформацією обстановка залишається напруженою в районі населеного пункту Авдіївка,- йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Там противник застосував міни калібру 120мм та 82мм, зафіксовано обстріл позицій сил АТО з танку.

Водночас, поблизу шахти Бутівка противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82мм та танку.

На даний момент понад 80% ворожих обстрілів припадають на Донецький напрямок.

В районі населеного пункту Луганське противник вів вогонь з мінометів калібру 120мм, кулеметів великого калібру, крім того на даному напрямку зафіксовано роботу ворожих снайперів.

Зазначимо, за минулу добу російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників.

Нагадаємо, що штаб антитерористичної операції України уточнив дані про втрати противника за підсумками бою з групою диверсантів в районі н.п. Водяне.

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21 03 2017 17:32
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