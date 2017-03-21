АТО: бойовики обстрілюють позиції ЗСУ з танків
За оперативною інформацією обстановка залишається напруженою в районі населеного пункту Авдіївка,- йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Там противник застосував міни калібру 120мм та 82мм, зафіксовано обстріл позицій сил АТО з танку.
Водночас, поблизу шахти Бутівка противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82мм та танку.
На даний момент понад 80% ворожих обстрілів припадають на Донецький напрямок.
В районі населеного пункту Луганське противник вів вогонь з мінометів калібру 120мм, кулеметів великого калібру, крім того на даному напрямку зафіксовано роботу ворожих снайперів.
Зазначимо, за минулу добу російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників.
Нагадаємо, що штаб антитерористичної операції України уточнив дані про втрати противника за підсумками бою з групою диверсантів в районі н.п. Водяне.
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