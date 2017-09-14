Бойовики "ДНР" передали Україні 19 ув'язнених

Передача відбулася сьогодні, вона стала дев'ятою за рахунком

Бойовики "ДНР" сьогодні передали на підконтрольну Україні територію 19 засуджених для відбування покарання, повідомили в прес-службі вітчизняного омбудсмена.

В'язні висловили бажання відбувати покарання саме на неокупованій території.

У прес-службі зазначили, що за час конфлікту відбулися дев'ять таких переміщень з території т.зв. "ДНР", вдалося перемістити 166 осіб, а також 12 осіб - з анексованого Криму.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що бойовики незаконно утримують в полоні 69 українських військових та правоохоронців, 4 добровольців і одного цивільного.