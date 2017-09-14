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Бойовики "ДНР" передали Україні 19 ув'язнених

Передача відбулася сьогодні, вона стала дев'ятою за рахунком
Бойовики "ДНР" сьогодні передали на підконтрольну Україні територію 19 засуджених для відбування покарання, повідомили в прес-службі вітчизняного омбудсмена.
Бойовики "ДНР" передали Україні 19 ув Фото: time-news.net

В'язні висловили бажання відбувати покарання саме на неокупованій території.

У прес-службі зазначили, що за час конфлікту відбулися дев'ять таких переміщень з території т.зв. "ДНР", вдалося перемістити 166 осіб, а також 12 осіб - з анексованого Криму.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що бойовики незаконно утримують в полоні 69 українських військових та правоохоронців, 4 добровольців і одного цивільного.

Нагадаємо, протягом збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3 138 осіб.
 
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14 09 2017 15:58
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