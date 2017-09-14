CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики "ДНР" сьогодні передали на підконтрольну Україні територію 19 засуджених для відбування покарання, повідомили в прес-службі вітчизняного омбудсмена.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики "ДНР" передали Україні 19 ув'язнених
Передача відбулася сьогодні, вона стала дев'ятою за рахунком
Фото: time-news.net
В'язні висловили бажання відбувати покарання саме на неокупованій території.
У прес-службі зазначили, що за час конфлікту відбулися дев'ять таких переміщень з території т.зв. "ДНР", вдалося перемістити 166 осіб, а також 12 осіб - з анексованого Криму.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що бойовики незаконно утримують в полоні 69 українських військових та правоохоронців, 4 добровольців і одного цивільного.Нагадаємо, протягом збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3 138 осіб.
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