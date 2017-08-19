Бойовики підпалюють поля на лінії розмежування – Міноборони
"Ворог продовжує широко застосовувати запалювальні боєприпаси і дотримується тактики випаленої землі. Бойовики навмисно, застосовуючи ці боєприпаси, підпалюють поля та лісосмуги на лінії розмежування сторін з метою витіснення підрозділів сил АТО з займаних позицій", - заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в суботу, інформує "Українська правда".
За словами Мотузяника, лише впродовж останніх декількох днів були відмічені подібні випадки поблизу Зайцевого, Катеринівки, Мар'їнки, Новотошківського і Верхньоторецького.
Він зазначив, що українські війська докладали максимум зусиль до гасіння цих пожеж, часто з ризиком для життя.
Мотузяник додав, що від таких злочинних дій противника страждають і мирні мешканці, які проживають на лінії розмежування.
Нагадаємо, російсько-окупаційні угруповання продовжили порушувати перемир’я в зоні АТО, використовуючи, здебільшого, гранатомети і стрілецьку зброю. В ході бойових дій троє українських воїнів отримали поранення.
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