Доба в АТО: 25 обстрілів, трьох українських військових поранено

Російсько-окупаційні угруповання продовжили порушувати перемир’я в зоні АТО, використовуючи, здебільшого, гранатомети і стрілецьку зброю. В ході бойових дій троє українських воїнів отримали поранення.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів порушили режим тиші.

Основним епіцентром протистояння і далі залишається Авдіївська промзона. Тут після 18:00 бойовики тричі обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів різних калібрів, танка і гранатометів. Українські бійці придушували активність противника вогнем у відповідь. У ході одного з таких протистоянь один український військовий отримав поранення, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку бойовики з 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів майже годину били по укріпленнях сил АТО на підступах до Чермалика. Крім того, наприкінці доби, під ворожим вогнем опинились українські позиції неподалік Павлополя, Лебединського, Широкиного. Внаслідок обстрілу опорного пункту у районі Водяного, ще один українських захисник отримав поранення.

На Луганському напрямку, ввечері, було відносно спокійно. Проте і тут, поодиноко, бандити використовували стрілецьку зброю і гранатомети неподалік Новозванівки та Новоолександрівки.

Нагадаємо, на Донбасі у п’ятницю, 18 серпня, російсько-окупаційні війська продовжили збройні провокації проти підрозділів Збройних сил України на всіх напрямках, у результаті один український військовий отримав поранення.

В Зайцевому снайпер бойовиків обстріляв автомобіль наглядової групи української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).